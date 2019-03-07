اونلاين | الشباب والفيصلي بث حي اليوم 7-3-2019 يلا شوت

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الشباب والفيصلي بث حي اليوم 7-3-2019 يلا شوت يدخل فريق الشباب في مواجهة مهمة، أمام فريق الفيصلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض حيث تقام مباراة الشباب أمام الفيصلي اليوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب والفيصلي بث حي اليوم 7-3-2019 يلا شوت

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

الشباب والفيصلي بث حي اليوم 7-3-2019 يلا شوت

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

الشباب والفيصلي بث حي اليوم 7-3-2019 يلا شوت

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية

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