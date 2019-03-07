اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة يدخل فريق الشباب في مواجهة مهمة، أمام فريق الفيصلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض حيث تقام مباراة الشباب أمام الفيصلي اليوم الخميس 7 مارس، في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

كورة لايف بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم 7-3-2019| يلا شوت الجديد | الاسطورة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية

لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــا

لمشاهدة المباراة في حال توقف البث اضغط هنـــــا