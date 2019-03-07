برنامج إيطالي يسخر من ماورو إيكاردي وزوجته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لسخرية كبيرة، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، ودور زوجته في اشتعال هذه الأزمة.

أحد البرامج الكوميدية الإيطالية، سخر من واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة ماورو إيكاردي، وكيفية السيطرة والهيمنة على أمور زوجها مهاجم إنتر ميلان.. وظهرت في برنامج “Cartellino Giallo” ممثلة جسدت شخصية واندا الشقراء، وخلفها ممثل يرتدي قميص إنتر ميلان رقم تسعة وهو مربوط بحبل يلعب دور الكلب.

الطريقة الساخرة أظهرت من خلال المشهد التمثيلي، كيف أن واندا نارا تسيطر بشكل تام على إيكاردي، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مزيد من الشهرة

وظهر عدد من الجمهور من المشاركين في البرنامج حول الممثلة، يرتدي كل منهم قميص فريق من أندية الدوري الإيطالي.

ماورو إيكاردي البالغ عمره 26 عاما، يغيب عن المشاركة مع الإنتر، منذ 13 فبراير الماضي، بعد قرار سحب شارة القيادة منه، أتبعه اللاعب برفض خوض مواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، ثم أصيب في ركبته وابتعد عن بقية المباريات، ليزيد الأزمة اشتعالا بجانب تمسك زوجته بشروط تسعى إلى فرضها في تجديد عقد اللاعب.

اللاعب لم يحضر اجتماعا كان مقررا للتفاوض بشأن عقده الجديد، لتفتح وكيلة أعماله وزوجته الباب أمام انتقاله لوجهة جديدة قد تكون ريال مدريد الإسباني.