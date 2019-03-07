زوجة مارسيلو تنشر رسالة «التحريض».. واللاعب يرد بكلمة واحدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يمر الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، بمرحلة عصيبة تمثل صدمة كبيرة لجماهيره، نظرا لخروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتخليه عن صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي برشلونة، مما يهدد بموسم خالي من البطولات.

كلاريس ألفيس، زوجة النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، كشفت عن احتمالية رحيل زوجها عن الفريق في الصيف المقبل، وذلك من خلال رسالة مبهمة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلاريس شاركت متابعيها بصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لمقولة تحفيزية جاء فيها: اعرف قيمتك، حينما يعاملك أحد كأنك أحد الخيارات المتاحة، ساعده على تضييق خياراته بخروجك من المعادلة، في بعض الأحيان عليك أن تحاول ألا تهتم بغض النظر عن مقدار ما تفعله، لأنك أحيانا قد لا تعني شيئا لمن يعني لك الكثير.

زوجة اللاعب أضافت، الأمر لا يتعلق بالكبرياء ولكن باحترام الذات، لا تتوقع حدوث تغييرات إيجابية في حياتك، إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص سلبيين، لا تعطي حياتك كاملة لمن يستحق جزءا بسيطا منها، اعرف قيمتك وما لديك لتقدمه، ولا تكن مع أحد لا يستحقك.. وجاء رد الظهير مارسيلو على منشور زوجته، قائلا: “أحبك”.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن هذه العبارات قد تكون تلميحا إلى إمكانية مغادرة مارسيلو لريال مدريد.. مشيرة إلى ان هناك تقارير تؤكد سعى يوفنتوس الإيطالي للم شمل المدافع البرازيلي مع صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل العلاقة القوية التي تربط الثنائي.

مارسيلو لم يشارك بانتظام مع ريال مدريد في الموسم الجاري تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وغاب عن مباراتي “الكلاسيكو” ولقاء أياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.