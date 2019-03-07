رومان أبراموفيتش يعاقب حارس الأزمة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقى حارس المرمى الإسباني كيبا أريازبالاجا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عقابا قويا بعدما تسبب في أزمة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، برفضه قرار المدرب بتبديله.
رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، قرر بيع حارس مرمى فريقه، وذلك على خليفة سلوكه خلال المباراة، التي خسرها تشيلسي بركلات الترجيح (3-4)، رغم نجاح كيبا في التصدي لركلة واحدة.
ووفقا لما ذكره موقع “El Confidencial”، فإن أبراموفيتش أعطى أوامره لبيع كيبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن النادي اللندني بدأ بالفعل في البحث عن بديل لحارس المرمى البالغ من العمر 24 عاما.
كيبا كان حديث وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، التي أقيمت في الـ24 من الشهر الماضي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما خالف أوامر مدربه ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، ورفض الخروج من الملعب لحظة استبداله.
اللاعب الدولي الإسباني، كان قد انضم إلى تشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من أتلتيكو بيلباو مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.. وخاض 38 مباراة مع “البلوز” في كافة المسابقات، واستقبلت شباكه 36 هدفا.
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