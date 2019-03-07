7 شروط غريبة لمشاركة ليونيل ميسي أمام المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يستضيف المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، نظيره الأرجنتيني، في مباراة ودية يوم 26 مارس الجاري، في مدينة طنجة.

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وضع مجموعة من الشروط الغريبة أمام المغرب، لمشاركة قائد منتخب “التانجو” النجم ليونيل ميسي، في المباراة الودية.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن وكالة “Le360”، فقد طالب الاتحاد الأرجنتيني، وفقا للاعبي منتخب المغرب بتجنب الاحتكاك الخشن بميسي، وعدم طلب صور شخصية معه، أو المطالبة بتبادل القمصان.

كما طالب أيضا بحرص المنظمين على إبعاد الجماهير عن نجم منتخب “التانجو” لاعب فريق برشلونة الإسباني،، ومنع طلبات الحصول على التقاط صور “سيلفي” معه طوال فترة وجوده في المغرب.. وأيضا عدم إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع اللاعب.

في المقابل، يشترط الجانب المغربي مشاركة ميسي في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل.. كما أن مشاركة ميسي في المباراة، إضافة إلى كل الشروط المذكروة، من المتوقع أن تكلف خزينة الاتحاد المغربي نحو نصف مليون دولار أيضا.

ميسي لم يشارك مع منتخب “التانجو” منذ إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا أمام فرنسا.