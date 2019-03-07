زين الدين زيدان ينافس بيكهام في إعلان جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جمع إعلان تجاري لإحدى الشركات العالمية للملابس والأدوات الرياضية، اسمين كبيرين في عالم كرة القدم هما، الفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام؛ مما كان له مردود إيجابي كبير على التفاعل مع الإعلان.

زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يجمعه بديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا المعتزل، ضمن حملة ترويجية للشركة.

النجمان السابقان لريال مدريد، ظهرا في لندن منذ فترة لتصوير حملة إعلانية، تم الكشف عنها عبر حسابات زيدان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

زيدان يرتبط بعلاقة وطيدة مع الإنجليزي بيكهام منذ أن لعبا سويا في ريال مدريد في عصره الذهبي، ولا يزالان صديقين ويلتقيان في مناسبات عدة في باريس ومدريد ولندن وبضع مدن عالمية.

الإعلان كشف تنافس زيدان وبيكهام على مجموعة من الأحذية والملابس الجديدة، المستوحاة من أحذية وملابس اثنين من أشهر اللاعبين الذين مثلوا الشركة على مدار 25 سنة، زين الدين زيدان وديفيد بيكهام.

كما ركز الإعلان على الأحذية، حيث ارتدى ديفيد بيكهام النسخة الجديدة من حذاء الشركة الأبيض والأحمر، والذي يُشبه لحد كبير الحذاء الذي كان يرتديه خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وهو نفس الحذاء تقريبًا الذي سجل به بيكهام هدف صعود إنجلترا إلى كأس العالم 2002 بتسديدة مذهلة في الدقيقة 93 أمام اليونان على ملعب “أولد ترافورد”.

وارتدى زيدان النسخة الجديدة من الحذاء ذهبي اللون، يشبه الذي ارتداه خلال نهائيات كأس العالم 2006 عندما قاد فرنسا إلى المباراة النهائية أمام إيطاليا، والتي غادرها بالبطاقة الحمراء بعد “نطحته” الشهيرة مع ماتيراتزي في الوقت الإضافي، ليخسر منتخب “الديكة” بركلات الجزاء الترجيحية.