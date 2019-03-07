انت الان تتابع سولسكاير: ما حدث أمر مذهل.. وهذا هو مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الإيمان سبب تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن حقق الشياطين الحمر، فوزًا تاريخيًا على باريس سان جيرمان بنتيجة (3/1) على ملعب حديقة الأمراء، في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة، ليتأهل إلى الدور المقبل، وسجل لليونايتد روميلو لوكاكو ثنائية وماركوس راشفورد من ركلة جزاء بالدقائق 2 و30 و94، بينما سجل خوان بيرنات هدف بي إس جي الوحيد بالدقيقة 12، ليودع الباريسيون البطولة رغم الفوز ذهابا (2-0) في إنجلترا.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفننج نيوز الإنجليزية: "أمر مذهل، هذا هو الإيمان الذي كنا نأمل فيه، لقد بدأنا بداية مميزة بالهدف الأول، ولم أتوقع أن يأتي بعد دقيقتين، وهذا ما جعل المباراة أكثر انفتاحًا بالنسبة لنا". وتابع المدرب النرويجي: "هذا ما يحدث في دوري الأبطال، رأينا مباراة