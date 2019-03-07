انت الان تتابع الطيب يفتح النار على الأهلاوية: «خطتكم مدفوعة الثمن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
جماهير الاهلى
كتب المعلق الكروي أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا يوضح فيه مدى حبه واعتزازه لوقفة جماهير وإعلام ونجوم ومسئولي نادي الزمالك معه، ضد الاتهامات التي، وجهت إليه خلال الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأهلي، حيث دخل في مناوشات مع فريق المارد الأحمر بسبب ما تراه بعض الجماهير من أن الطيب يحاول استفزاز الأهلاوية ببعض التعليقات في كل مباراة يعلق عليها عبر قنوات «beIN SPORTS»، وكان آخرها في أثناء لقاء الزمالك أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي.
وقال الطيب: «كل الحب والاحترام لوقفة جماهير وإعلام ونجوم ومسئولي نادي الزمالك في مواجهة اتهامات عارية تمامًا من الصحة وأكاذيب تم الترويج لها بخطة (مكشوفة ومدفوعة الثمن) بهدف التقليل من قيمة وقدر الزمالك ولأسباب شخصية ومعروفة للجميع ومعروف مصدرها». وتابع: «كذلك تقدير واحترام الأصدقاء
وقال الطيب: «كل الحب والاحترام لوقفة جماهير وإعلام ونجوم ومسئولي نادي الزمالك في مواجهة اتهامات عارية تمامًا من الصحة وأكاذيب تم الترويج لها بخطة (مكشوفة ومدفوعة الثمن) بهدف التقليل من قيمة وقدر الزمالك ولأسباب شخصية ومعروفة للجميع ومعروف مصدرها».
وتابع: «كذلك تقدير واحترام الأصدقاء وزملاء ونجوم وجماهير أهلاوية كثيرين كان لهم دور محترم في لفظ هذا (التصرّف) الذي لا يليق أبدًا بناديهم أو من ينتمون إليه إعلاميا، ومصر بريئة من هذه التصرفات غير المسئولة ومن هؤلاء الأشخاص الذين يزرعون الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ليس لحب ناد أو كيان
ولكن لأجل مصلحتهم الشخصية والكل يعرف ذلك».
واختتم: «الزمالك كبير وسيبقى قلعة رياضية عظيمة ولم ولن يقلل أحد من حجم ومكانة الأهلي الذي نفتخر به مهما حاول السفهاء إثبات عكس ذلك».
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