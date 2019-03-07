انت الان تتابع الطيب يفتح النار على الأهلاوية: «خطتكم مدفوعة الثمن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

جماهير الاهلى

كتب المعلق الكروي أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا يوضح فيه مدى حبه واعتزازه لوقفة جماهير وإعلام ونجوم ومسئولي نادي الزمالك معه، ضد الاتهامات التي، وجهت إليه خلال الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأهلي، حيث دخل في مناوشات مع فريق المارد الأحمر بسبب ما تراه بعض الجماهير من أن الطيب يحاول استفزاز الأهلاوية ببعض التعليقات في كل مباراة يعلق عليها عبر قنوات «beIN SPORTS»، وكان آخرها في أثناء لقاء الزمالك أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال الطيب: «كل الحب والاحترام لوقفة جماهير وإعلام ونجوم ومسئولي نادي الزمالك في مواجهة اتهامات عارية تمامًا من الصحة وأكاذيب تم الترويج لها بخطة (مكشوفة ومدفوعة الثمن) بهدف التقليل من قيمة وقدر الزمالك ولأسباب شخصية ومعروفة للجميع ومعروف مصدرها». وتابع: «كذلك تقدير واحترام الأصدقاء