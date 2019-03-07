وفاة والدة خالد لطيف بعد صراع مع المرض

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

خالد لطيف

توفيت منذ قليل، والدة الإعلامي خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجل الكابتن الراحل محمد لطيف، أيقونة التعليق الرياضي في مصر، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة عضو مجلس إدارة الجبلاية بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، وتتقدم أسرة جريدة «التحرير» التعازي والمواساة في وفاة الفقيدة داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وأن يجعلها آخر الأحزان.

وخالد لطيف هو نجل الكابتن الراحل محمد لطيف نجم نادي الزمالك السابق، الذي ولد عام 1909 في محافظة بني سويف، وسجل أول أهدافه بالزمالك في مرمى الأهلي خلال مباراة ودية بين الفريقين، ولعب لمنتخب مصر عام 1932 وكان ضمن منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العالم الثانية عام 1934 بإيطاليا. واحترف لطيف الكرة