انت الان تتابع جروس يستقر على إجراء تغيير وحيد أمام جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

استقر كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة جورماهيا بطل كينيا، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي الأخيرة، ويرغب جروس فى الحفاظ على تشكيل الزمالك خاصة أن التشكيل الذي خاض به لقاء أتلتيكو نفذ التعليمات، على أن يجري جروس تغييرًا وحيدًا فقط في خط الوسط بإعادة طارق حامد بدلًا من محمود عبد العزيز المتوقع أن يغيب للإصابة.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره بترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء، الذي أُقيم بينهما مساء يوم الأحد الماضي في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث في المجموعة ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الفريق الكيني في المركز