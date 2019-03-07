انت الان تتابع مدافع باريس سان جيرمان: حان الوقت لكي نأكل قذارتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
فريق باريس سان جيرمان
وجه البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، اللوم لنفسه وزملائه في الفريق، بعد خسارتهم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إياب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال أوروبا، وقال البرازيلي في تصريحات صحفية بعد اللقاء: «لا نسامح أنفسنا على هذه المباراة.. هي لحظات صعبة يجب أن نفكر بها بكل رجولة، سوف نفكر وندرس الأسباب التي أدت لتوديع دوري الأبطال الأوروبي بتلك الصورة المهينة».
وأوضح لاعب روما السابق: «كان لا بد من تقديم كل شيء في الملعب يمنحنا حسم التأهل.. الآن انتهى الأمر.. هناك مثل في البرازيل يقول حان الوقت لكي نأكل قذارتنا.. إنها لحظة سيئة وعلينا مواصلة العمل». وحقق مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه باريس سان جيرمان، بعد التغلب عليه بثلاثة
وحقق مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه باريس سان جيرمان، بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب «حديقة الأمراء» حيث حول الشياطين هزيمتهم في مباراة الذهاب على ملعب «أولد ترافورد» قبل أيام بهدفين دون رد.
وبدأ اللقاء متحفزًا منذ الدقيقة الأولى، وتمكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من خطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية، وبعدها سجل المهاجم الشاب كيليان مبابي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ولكن لوكاكو أصر على الظهور من جديد في الدقيقة 30 مسجلًا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 90 احتسب الحكم ركلة جزاء، سددها المهاجم الشاب راشفورد بنجاح.
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