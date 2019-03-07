انت الان تتابع ناصر الخليفي: لو أعيد اللقاء 10 آلاف مرة لن نخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
ناصر الخليفي
يرى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3، والخروج من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا في الوقت ذاته إيمانه بقدرات المدير الفني الألماني توماس توخيل، حيث قال الخليفي في تصريحات عبر صحيفة ليكيب: "النتيجة مخيبة للآمال، والحزن سيطر على اللاعبين في غرف خلع الملابس، لقد خسرنا رغم استحواذنا على الكرة بنسبة 72%، لكن كرة القدم ليست مسألة حسابية عبارة عن 1+1=2، بل علينا العمل وتحليل أسباب ما حدث وما يجب فعله، فإذا أعيد اللقاء 10 آلاف مرة لما خسرنا المباراة".
ورفض ناصر الخليفي تحميل اللاعبين المسؤولية، مشددا: "الفريق بأكمله دخل الملعب ولديه رغبة في تحقيق نتيجة جيدة، إلا أن مانشستر يونايتد سجل هدفه الأول بعد دقيقتين، ليبدأ الشك يخترق تفكير اللاعبين، لقد شعرت بذلك، ولكن هناك أمورا عديدة بحاجة إلى تفسير وتحليل". وواصل الخليفي: "أثق في مدرب الفريق توماس توخيل،
وواصل الخليفي: "أثق في مدرب الفريق توماس توخيل، وننتظر قراره إذا أراد التغيير أم لا، ولكن الخسارة لا تعني ضرورة اتخاذ رد فعل سريع، بل لا بد من التفكير بأعصاب هادئة.. وفي مثل هذه اللحظات يكون الهدوء مطلوبا، ونرى ما يحتاجه المدرب، فهو أمر مهم للغاية".
ودخل مانشستر يونايتد التاريخ، باعتباره أول فريق في تاريخ دوري الأبطال، يتأهل إلى الدور التالي، بعد خسارته مباراة الذهاب على أرضه بهدفين أو أكثر، كما بات سان جيرمان أول فريق يودع المسابقة، بعد فوزه بفارق هدفين أو أكثر خارج ملعبه في الذهاب.
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