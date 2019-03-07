انت الان تتابع بعد إهانة الحكام.. الإيقاف مصير نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
نيمار دا سيلفا
ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو "يويفا" أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي، وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015.
ويعمل حاليا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني تطبيقه أيضا. ونشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لزميله برسنيل كيمبيمبي
ونشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت، التي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.
وكتب نيمار الذي غاب عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل تعافيه من إصابة في كاحل القدم اليمنى، على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون"، وتساءل نيمار: "أين يضع اللاعب يده. في مكان آخر؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إهانة الحكام.. الإيقاف مصير نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.