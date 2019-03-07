انت الان تتابع بعد إهانة الحكام.. الإيقاف مصير نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

نيمار دا سيلفا

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو "يويفا" أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي، وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015.

ويعمل حاليا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني تطبيقه أيضا. ونشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لزميله برسنيل كيمبيمبي