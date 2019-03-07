شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلي..لاعب مازيمبي: نتطلع لحسم التأهل من الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شونجو كاباسو، لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، أن فريقه لديه إصرار كبير من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من الإسكندرية.

يستضيف الإسماعيلي، الفريق الكونغولي مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال «شونجو» في تصريحات للصحافة الكونغولية، نقلها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «علينا أن نلتزم ونلعب بحذر كبير أمام الإسماعيلي الذي يعد فريقا متماسكا، لاسيما في ملعبه، لا يوجد فريق ضعيف في تلك البطولة».

وواصل: «تابعنا مباريات الإسماعيلي الأخيرة فهو فريق جيد لذلك سنحترمه كثيرا ونتطلع لتحقيق انتصار يمهد لنا التأهل بجانب شباب قسنطينة الجزائري».

يذكر أن مازيمبي يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يقبع الدراويش في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.