شكرا لقرائتكم خبر عن لوائح دوري الأبطال.. الأهلي يؤدي مرانين على ملعب مباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي، خلال الساعات الماضية؛ لخوض مران الفريق اليوم وغدا، على ملعب الشهداء وهو نفسه ملعب المباراة.

وجاء طلب عبدالحفيظ، وفقًا للوائح المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تسمح للفريق الضيف بخوض مرانين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

وحرص عبدالحفيظ، على التواصل مع إدارة نادي فيتا كلوب فور وصوله إلى الكونغو؛ للتأكيد على أن الأهلي سيخوض مران الخميس والجمعة على ملعب المباراة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء؛ للتخلص من إجهاد رحلة السفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.