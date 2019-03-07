شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح أسباب صعوبة مواجهة الأهلي مع فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.

وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.

وشدد عبدالحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.

وأتم عبدالحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.