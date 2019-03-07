اتجاه في الاتحاد السعودي للموافقة على تأجيل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

يسود اتجاه داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالموافقة على رغبة الاتحاد الآسيوي في تأجيل مباريات دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

وتتجه النية داخل اتحاد الكرة السعودي للموافقة على قرار نظيره الآسيوي بتأجيل مباريات ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال حال تم اعتماده.

وتأتي موافقة اتحاد الكرة على التأجيل لسببين، الأول هو أن القرار سيصب في مصلحة الأندية السعودية، التي ستحصل على فرصة لإبرام صفقات جديدة وتعديل قائمتها قبل خوض المراحل الإقصائية، عكس ما كان يحدث في السابق.

أما السبب التاني، فيرجع إلى إراحة اللاعبين، خاصة أن دور المجموعات بالبطولة الآسيوية مستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك، حيث ستضطر الأندية وقتها للاستعداد في فترة العيد.

يذكر أن نية الاتحاد الآسيوي في تأجيل مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال تأتي بسبب تزامنه مع بطولتي كوبا أمريكا وأمم أفريقيا 2019.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا في البرازيل يوم 14 يونيو المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبين آسيوين للمرة الأولى وهما منتخبا قطر واليابان.

في حين تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .