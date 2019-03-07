رسمياً..تحديد موعد الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي بنصف نهائي كأس زايد

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الهلال السعودي ومواطنه أهلي جدة في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
وضرب الهلال موعداً نارياً في المربع الذهبي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تخطي عقبة الاتحاد السكندري في دور الثمانية، فيما تأهل الأهلي على حساب الوصل الإماراتي.
ويلتقي الهلال مع الأهلي في مباراة الذهاب على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، يوم 17 مارس الجاري.
في حين، سيكون لقاء العودة على أرضية الأهلي في مدينة جدة أمام الهلال يوم 15 أبريل المقبل في لقاء سيحتضنه إستاد الجوهرة المشعة.
وضمنت المملكة العربية السعودية مقعداً في المباراة النهائية لبطولة كأس زايد، في انتظار تحديد الفائز من المواجهة الأخرى، بين المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.
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