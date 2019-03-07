رسمياً..إستاد هزاع بن زايد يحتضن نهائي كأس زايد للأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد ومكان المباراة النهائية ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بشكل رسمي. وأكد الاتحاد العربي إقامة المباراة النهائية في بطولة كأس زايد للأبطال في مدينة العين الإماراتية على أرضية ملعب إستاد هزاع بن زايد. كما حدد الاتحاد يوم 18 أبريل المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للبطولة العربية التي ستكشف عن البطل الجديد بشكل رسمي. ويلتقي الهلال مع أهلي جدة، والنجم الساحلي التونسي مع المريخ السوداني في المربع النهائي ببطولة كأس زايد. وكان النجم الساحلي قد حقق الفوز على المريخ في لقاء الذهاب بتونس بهدف نظيف، في حين ستقام مباراة الذهاب بين الهلال والأهلي يوم 17 مارس الجاري، على أن يقام لقاء العودة يوم 15 أبريل المقبل.

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