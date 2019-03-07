مورينيو يرفض عرضا مغريا من الصين

كشفت تقارير صحفية عن رفض المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضا مغريا، من أجل تدريب المنتخب الصينى فى الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الإيطالى مارشيلو ليبى.

كشفت شبكة "تيليكوم سبورت" الرومانية من صديق مقرب من المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو يدعى إيوان بيكالى، عن رفضه عرضا لتدريب المنتخب الصينى، بعد أن عرض عليه شيكا فارغا ليضع المبلغ الذى يريد الحصول عليه.

وأكد صديق المدرب البرتغالى على أن مورينيو يرغب فى إستكمال عمله فى أوروبا لمدة 5 سنوات أخرى، قبل أن يتخذ قرار التوجه نحو الصين، بعد وصوله إلى 60 عاما.

ويعد جوزيه مورينيو مرشحا بقوة للعودة من جديد لتدريب ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول مسئولى النادى الملكى فى مفاوضات مع وكيله خورخى مينديز، من أجل إعادته لتدريب الفريق من جديد.

وكان مورينيو قد رحل عن تدريب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي فى شهر ديسمبر الماضى، بعد تدهور نتائج اليونايتد، ودخوله فى مشاكل كبيرة مع عديد اللاعبين فى الفريق على رأسهم النجم الفرنسي بول بوجبا.

جدير بالذكر أن مورينيو قاد الفريق الملكى فى الفترة من 2010 حتى 2013، وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب وهى الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا بجانب كأس السوبر الإسبانية.