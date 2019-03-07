يوفنتوس يحدد سعر باولو ديبالا

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي، سعر جوهرته الأرجنتينية باولو ديبالا، نجم الفريق، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ديبالا، خاصة في حالة الهزيمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن مانشستر سيتي ومديره الفني بيب جوارديولا، مهتمون أيضًا بضم ديبالا، بجانب إنتر ميلان، الذي أشيع في الآونة الأخيرة عن رغبتهم في رحيل ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، مقابل ضم ديبالا للنيراتزوري.

وتابعت أن يوفنتوس لن يسمح برحيل ديبالا إلا مقابل 120 مليون يورو، ما سيسمح لإدارة البيانكونيري بالحصول على فائض حوالي 100 مليون يورو في ميزانيته العمومية.

وختمت بأن ديبالا سيظل لاعبًا ليوفنتوس بالوقت الحالي، ما لم يكن هناك عرضًا مجنونًا من أحد الأندية.