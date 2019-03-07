تعرف على مصير جروس مع الزمالك

تمسك الزمالك، باستمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، رغم العروض التي تلقاها المدرب مؤخرا.

وكانت تقارير سويسرية قد أشارت إلى رغبة نادي جراسهوبرز في التعاقد مع جروس، قبل أن يتعاقد أمس مع المغمور توميسلاف ستيبيتش، لمساعدة الفريق على تجنب الهبوط.

وكشف مصدر بمجلس الزمالك ل، أنه لا نية للتفريط في جروس إطلاقا، مؤكدا أن المدرب السويسري لم يتحدث في هذا الأمر ويصر على التواجد مع الفريق وحصد البطولات.

وأضاف المصدر، أن المجلس اتفق من الأساس على تجديد التعاقد مع المدرب السويسري، ولكن تم تأجيل الأمر مؤقتا بسبب ضغط المباريات.