زيدان يقترب تدريب ريال مدريد

مازال الحديث قائما عن بحث ريال مدريد ، عن مدرب جديد لخلافة سانتياجو سولاري، الذي اقترب من الرحيل بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكشف رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد، السابق عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم.

وقال كالديرون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن".

وأضاف: "لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".



وكان كالديرون، الذي تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009، قد رفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق معللا ذلك بما فعله "سبيشال وان" بالفريق قبل رحيله، واصفا فترته بأنها تسبب بقدر كبير من الدمار.

ولا تضمن إدارة النادي الملكي استمرار المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتى نهاية الموسم، على الرغم من سريان عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2021، بعد تواصل سقطات الفريق تحت إدارته.

وخرج الريال من كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة، ثم ابتعاده عن المنافسة على لقب الليجا بعد أن أصبح الفارق مع البلوجرانا 12 نقطة، وأخيرا الخروج المهين من "التشامبيونزليج" على يد أياكس.