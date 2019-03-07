الفيفا يدرس إقامة بعض مباريات مونديال 2022 بالكويت وعمان

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحا بإسناد استضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، لدولتي الكويت وعمان.

وذكرت شبكة "CNN"، أن الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو، يرغب في زيادة عدد منتخبات كأس العالم، لذلك بدأ في التفكير في احتمالية لعب بعض المباريات في الكويت وعمان، لكن القرار الرسمي بشأن هذا الأمر سيكون في يونيو المقبل.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عن رغبة الفيفا في زيادة عدد المنتخبات، في مونديال قطر 2022، إلى 48 منتخبا، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة، في احتضان بعض لقاءات الحدث.

ونالت قطر، حق استضافة كأس العالم قرب نهاية 2010، وكانت تخطط لاستضافة النهائيات بمشاركة 32 منتخبا.