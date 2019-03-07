شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُكافئ 11 لاعبا بالمنتخب بـ132 ألف جنيه قبل مواجهة النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف 132 ألف جنيه لـ11 لاعبا فى معسكر منتخب مصر المقبل، الذى يشهد خوض مباراتىّ النيجر ونيجيريا يومىّ 23 و26 مارس الجارى.

ويحصل اللاعبون الـ11 على مكافأة الفوز على تونس فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية بنتيجة 3 -2، حيث تنص اللائحة على حصول كل لاعب على 12 ألف جنيه فى حالة الفوز داخل الأرض، وتنص اللائحة على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019.

واللاعبون الـ11 هم: محمود جنش وطارق حامد ومحمد الننى وتريزيجيه وعلى غزال ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام جابر وصلاح محسن، بينما لن يحصل باقى اللاعبين على المكافأة لعدم وجودهم فى معسكر مباراة تونس خاصة وأن أجيرى ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد لمعسكر مباراة النيجر وعلى رأسهم كريم حافظ وعمار حمدى وأحمد فتوح ونبيل دونجا ومصطفى محمد.