شكرا لقرائتكم حقيقة عودة شيكابالا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، إخطار مسئولى الزمالك لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق المُعار لأبولون سميرنى اليونانى، بعودته إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم القادم بعد نهاية فترة الإعارة إلى أبولون، لتدور التساؤلات حول إمكانية عودة الأباتشى لتدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة لتواجده فى القاهرة.

كشف مصدر مقرب من شيكابالا، أنه لن يستطيع العودة لتدريبات الزمالك فى الوقت الحالى بسبب عدم فسخه لعقده مع أبولون اليونانى، حيث كان من المنتظر أن يتم تلك الإجراءات فى شهر يناير الماضى ولم يتثنى إتمامها لتعثر انتقاله للمصرى البورسعيدى، لذلك لن يستطيع اللاعب الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، بسبب امتداد عقده أبولون، حيث سينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث أوضح أن اللاعب سيخوض تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية حتى يكون جاهزا للموسم الجديد.

تابع المصدر ذاته، أن شيكابالا يفضل أيضًا مساندة الزمالك من المدرجات خلال الفترة الحالية سواء بحضور المباريات بداية من المواجهة المقبلة أمام جورماهيا الكينى أو التواجد فى التدريبات لتشجيع زملائه، حيث سيلتقى الفريق الأبيض يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب مع نظيره الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.