شكرا لقرائتكم عزاء والدة خالد لطيف بمسجد عمر مكرم الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُقام عزاء والدة الإعلامى خالد لطيف عضو اتحاد كرة القدم الحالى، وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بمسجد عمر مكرم مساء يوم الاثنين المقبل. وتوفيت منذ قليل، والدة خالد لطيف، بعد صراع طويل مع المرض.. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة اليوم بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة. ويتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء لأسرة الراحلة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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