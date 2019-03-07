تعرف على الرباعى المتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا...

جدة - عمرو شويل تأهلت أربعة أندية حتى الآن إلى الدور الربع نهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تقام 4 مباريات فى الأسبوع المقبل، على أن يكتمل الدور الـ8 من البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع مباريات نارية، حيث سيلتقى نادى بايرن ميونيخ الألمانى، بنظيره ليفربول الإنجليزى المحترف فى صفوفه محمد صلاح، وبرشلونة وليون، يوفنتوس وأتليتكو مدريد، شالكه ومانشستر سيتى.

وجاءت قائمة المتأهلين كالتالى:

أياكس أمستردام الهولندى

حقق أياكس الهولندى فوزا غاليا على ريال مدريد الإسبانى 4-1 فى اللقاء، الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى إياب الدور ثمن النهائى من دورى أبطال أوروبا.

وتأهل أياكس للدور المقبل بمجموع المباراتين 5-3 بعد خسارته ذهابا 2-1.





توتنهام هوتسبير الإنجليزى

تأهل توتنهام الإنجليزى، إلى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألمانى بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، فى إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكرر توتنهام الفوز، بعد أن تغلب فى لقاء الذهاب بنتيجة 3-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 4-0.