شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد ظهور القميص الجديد للنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موعد ظهر فريق الأهلى بتصميم القميص الجديد، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية لملابس القلعة الحمراء على إجراء بعض التعديلات فى التصميم.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة الملابس الراعية على ظهور التصميم الجديد لملابس الفريق بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد الاتفاق عليه وكذلك الألوان الجديدة للزى البديل، فى الوقت الذى سيقوم اللاعبين بعقد جلسات التصوير قبل الإعلان الرسمى عن الزى فى شهر يوليو المقبل.

واستبعد مسئولو الأهلى اللون الأزرق من الزى البديل، فيما تم الاستقرار على لونين آخرين سيتم الكشف عنهما خلال الفترة المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا لدبى لاختيار ملابس الموسم الجديد، قبل أن يعودا خلال الساعات الماضية بعد انتهاء المهمة.