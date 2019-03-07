كاف عن مباراة الزمالك وجورماهيا: فوز الأبيض بداية حصد الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديى الزمالك وجورماهيا الكينى المحدد لها الأحد المقبل بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، وجورماهيا الكينى صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة.

ذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف"، أن الزمالك الذى حققه فوزه الأول فى دور المجموعات على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى، يسعى لمواصلة الانتصارات حين يستضيف جورماهيا الكينى الأحد المقبل.

وأضاف "بعدما كان مرشحًا لصدارة المجموعة، حقق الزمالك نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات، وبدا فى طريقه للخروج الصادم من البطولة، لكن الفريق أحيا آماله بالفوز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنجولى فى لواندا ليرفع رصيده إلى خمس نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر نصر حسين داى الجزائري، ونقطة أقل من جورماهيا".

واصل "الكاف" حديثه عن مباراة الزمالك المقبلة فى مسابقة كأس الكونفدرالية قائلًا، "الفوز فى الإسكندرية يوم الأحد سيمنح الزمالك دفعة لبلوغ الدور التالى ومواصلة مشواره نحم حلم إضافة لقب جديد لمسابقات الاتحاد الأفريقى إلى خزانته، والتى تضم 9 ألقاب قارية حتى الآن".

واختتم "الكاف" تقريره بشأن مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بالإشارة إلى أن الفريق الأبيض سيتسلح بالثلاثى العائد من الإيقاف والإصابات محمود علاء ومحمود كهربا وطارق حامد للثأر من جورماهيا بعدما استطاع الأخير تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 2 فى المباراة التى جمعتهما فى "نيروبى".