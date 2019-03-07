مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة رين وأرسنال بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه على رين الفرنسي في الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، الخميس، على ملعب "روازون بارك"، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبى.

وفقد أرسنال فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث ودع كأس الرابطة من ربع النهائي بالخسارة أمام توتنهام، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع على يد مانشستر يونايتد، بينما يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

مشاهدة مباراة رين وأرسنال بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين



وتاهل أرسنال إلى ثمن النهائي على حساب باتى بوريسوف البيلاروسى بمجموع 3/2، بينما بلغ رين هذا الدور متفوقا على ريال بيتيس الإسبانى بمجموع 6/4.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويفتقد أرسنال فى لقاء اليوم لجهود مهاجمه الفرنسى الكسندر لاكازيت الموقوف مبارايتن بسبب اعتدائه على لاعب باتى بوريسوف فى لقاء الذهاب من دور الـ 32، وغاب بسبب ذلك عن لقاء الإياب أمام بطل بيلا روسيا.

مشاهدة مباراة رين وأرسنال بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين



ويأمل الدولى المصرى محمد الننى فى المشاركة أساسيا مع أرسنال فى لقاء اليوم، بعد أن ابتعد عن المشاركة فى مباريات الفريق الأخيرة بالدورى الإنجليزى.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي تشيلسي مع دينامو كييف في لندن ونابولي مع ريد بول سالزبورج وفالنسيا مع كراسنودار الروسي ودينامو زغرب مع بنفيكا، وفرانكفورت مع إنتر ميلان، وإشبيلية مع سلافيا براج التشيكي وزينيت مع فياريال.