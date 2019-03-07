شكرا لقرائتكم مؤمنة: كل جولة ستلعب بشكل كامل دون ترحيل المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه ستكون هناك بعض التعديلات على جدولة مباريات الأندية في الدوري، نظرا لحجم المشاركات الكبيرة للفرق في الاستحقاقات العربية والآسيوية وأيضا كأس الملك.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: كان من المفترض أن ينتهي الموسم خلال شهر ونصف، ولكننا أمام زحمة كبيرة من المشاركات، ولذلك عملنا على تحديد موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك بشكل رسمي، والتعديلات الخاصة بالدوري جاهزة ولن يتم تجاوز أي جولة بترحيل المباريات.

وأضاف: التعديل لن يتجاوز يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، وكل جولة ستلعب بكامل مبارياتها غير منقوصة، بالذات الأندية المتنافسة، علما بأننا تواصلنا مع الأندية في فترة سابقة، لاسيما المشاركة في أبطال آسيا، وكانت هناك طلبات بتأجيل المباريات وإقامتها في شهر رمضان.

وواصل: الأيام المتاحة قليلة ولا يمكن أن نتحرك، ولابد أن نحافظ على العدالة وأيضا مباريات الكأس، وأكدت جميع الأندية أن موضوع مباريات كأس الملك يعد تشرفا كبيرا بالنسبة لهم، وقد ينتهي الدوري في الأسبوعين الأوليين من رمضان، على أن يتم الانتهاء من الأدوار النهائية لكأس الملك قبل نهاية الدوري، علما بأن هناك جولتين في آسيا خلال رمضان ومن الصعب أن تلعب المراحل الحاسمة خلال كل 3 أيام.

وكشف رئيس لجنة المسابقات، أنهم بدأوا في تحديد مواعيد بداية وختام الموسم المقبل، بعد الانتقادات التي شهدتها "روزنامة" الموسم الحالي، ووسط حالة من عدم الرضا.