شكرا لقرائتكم 21 عاماً والشلهوب مازال متألقاً.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المخضرم محمد الشلهوب عطاءه داخل الملعب رغم بلوغه الـ38 بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز تاريخي على العين في ملعب الأخير في أولى مواجهات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019. وبهدفه في مرمى العين يوم الثلاثاء، منح فريقه الهلال فوزه الأول تاريخياً على العين في أرض الأخير بعد 7 مباريات تواجها خلالها في البطولة الآسيوية.

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