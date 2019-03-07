شكرا لقرائتكم بورتو يقصي روما في الأشواط الإضافية ويبلغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كرس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد، الوقت الأصلي 2-1، يوم الأربعاء على ملعب "دو دراغاو" في بورتو في إياب ثمن النهائي.
وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (26) والمالي موسى ماريغا (52) والبرازيلي أليكس تيليس (117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو بطل 1987 و2004 والذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015، ودانييلي دي روسي (37 من ركلة جزاء) هدف روما الذي فشل في تأمين فوزه 2-1 ذهابا وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بورتو يقصي روما في الأشواط الإضافية ويبلغ ربع النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.