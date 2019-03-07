نيمار ينتقد القرار "العار" والإنكليز يشيدون بـ"معجزة باريس"

اسماء السيد - انتقد النجم البرازيلي نيمار القرار التحكيمي الذي تسبب الأربعاء باقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي، واصفا اياه بـ"العار"، في وقت أشادت الصحافة الإنكليزية بما اعتبرته "معجزة باريس".

ورغم الأموال الطائلة التي أنفقها بحثا عن المجد القاري، لاسيما التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مقابل 400 مليون يورو، ودع سان جرمان دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بعد خسارته القاتلة الأربعاء 1-3 بهدية من تقنية الاعادة بالفيديو "في أيه آر"، بحسب ما اعتبر النجم البرازيلي الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الاصابة التي حرمته ايضا الموسم الماضي من التواجد الى جانب فريقه في اياب ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (1-2).

وبعد أن عاد منتصرا من ملعب "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين، بدا سان جرمان مرشحا بقوة لبلوغ ربع النهائي وكان في طريقه لتحقيق هذا الأمر قبل أن يصدم بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تدخل تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم (في أيه آر) لتؤكد ركلة جزاء ليونايتد نتيجة لمس الكرة داخل المنطقة من بريسنيل كيمبيمبي، وترجمها ماركوس راشفورد بنجاح.

ولم يكن نيمار راضيا على الاطلاق عن هذا القرار التحكيمي، وقد صب غضبه على الحكام المسؤولين عن "في أيه آر" من خلال حسابه على انستاغرام حيث نشر صورة للحادثة التي تسببت بحصول يونايتد على ركلة جزاء، مرفقا اياها بتعليق "إنه عار. لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون" في اشارة منه الى حكام غرفة التحكم بـ "في أيه آر".

ورأى نيمار أن "لمسة اليد ليست موجودة"، متسائلا بسخرية "كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟، قبل أن يطلق عبار نابية قد تكلفه الكثير في حال قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بذلك.

ودافع المدرب الألماني لسان جرمان توماس توخل عن نجمه البرازيلي، مشيرا الى أنه يتفهم الإحباط الذي يشعر به وأنه "في بعض الأحيان يستخدم المرء عبارات يندم عليها بعد ساعات. كان بالإمكان رؤية رغبته الشديدة بمساعدتنا".

ومباشرة بعد انتهاء المباراة، بدأت وسائل الاعلام تحليلها لما حصل في "بارك دي برينس"، وقد أشادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بما اعتبرته "معجزة باريس" بعدما بات يونايتد بقيادة مدربه الموقت وهدافه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير أول فريق يتأهل بعد خسارته بهدفين على أرضه في ذهاب دور اقصائي من المسابقة القارية.

أما صحيفة "ميرور" فاستبدلت "أرك دو تريومف"، أي المعلم الباريسي قوس النصر، بـ"مارك دو تريومف" في اشارة منها الى هدف ماركوس راشفورد الذي جاء منه انجاز التأهل الى ربع النهائي.

وفي المقلب الفرنسي، رأت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن سان جرمان أقصي "بشكل بائس من دوري الأبطال على يد فريق ضعيف جدا لمانشستر يونايتد"، معتبرة ما حصل بـ"كارثي" وأن "المسؤوليات تتوزع على الجميع في النادي".