دنفر يعكر على جيمس انجاز تجاوزه مثاله الأعلى

اسماء السيد - عكر دنفر ناغتس على ليبرون جيمس فرحة تجاوزه مثاله الأعلى أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان من حيث عدد النقاط، وذلك بفوزه على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 115-99 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، واضعا بذلك حدا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية.

وعادل جيمس رقم جوردان (32292 نقطة) بنقاطه الـ12 الأولى من أصل 31 في المباراة، ثم تجاوزه بسلة قبل 5,38 دقيقة على نهاية الشوط الأول، رافعا رصيده الاجمالي في ختام اللقاء الى 32311 نقطة في 1190 مباراة (مقابل 1072 لجوردان).

وبدا جيمس في الوقت المستقطع التالي متأثرا بما حققه، لاسيما أن جوردان كان مثاله الأعلى، لكن الفرحة لم تكتمل لأن فريقه خرج في نهاية المطاف من المباراة وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الرابعة تواليا والـ35 في 65 مباراة، ليبتعد أكثر فأكثر عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة الى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" (يحتل لوس أنجليس كليبرز المركز الثامن بـ37 فوزا مقابل 29 هزيمة).

وسيكون الهدف التالي لجيمس نجم ليكرز السابق كوبي براينت (33643 نقطة)، علما بأن الرقم القياسي مسجلا باسم اسطورة أخرى من ليكرز هو ويلت تشامبرلاين (38387 نقطة)، فيما يحتل كارل مالون المركز الثاني (36928).

وعلق مدرب ليكرز على نجاح جيمس في تخطي جوردان، بالقول "كانت لحظة مميزة جدا. أن يعلم بأن هذه اللحظة تبعد عنه لدقائق معدودة، فأعتقد أن هذا ترك أثره عليه، جعله متوترا، وهو أمر لم يعتد على الشعور به عادة قبل المباريات".

ولطالما تمت المقارنة بين جيمس وجوردان الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، وحتى أن الأول يرتدي رقم 23 الذي كان يحمله أسطورة شيكاغو بولز على قميصه.

- "عشقت هذه اللعبة بسبب مايك" -

وأقر جيمس قبل المباراة أنه "أرتدي هذا الرقم بسبب مايك. عشقت هذه اللعبة بسبب مايك. أنا أتعامل مع الانجازات كما تأتي، إنه لشرف أن يذكر اسمي بين العظماء".

وخاض جوردان 15 موسما في الدوري وفاز بلقب أفضل لاعب 5 مرات وتوج بطلا 6 مرات مع شيكاغو بولز في التسعينات، فيما يخوض جيمس (34 عاما) موسمه السادس عشر، وهو فاز بجائزة أفضل لاعب أربع مرات وبلقب الدوري ثلاث مرات مع ميامي هيت (مرتان) وكليفلاند كافالييرز الذي تركه هذا الموسم للانضمام الى ليكرز.

وبدا دنفر الذي أصبح على بعد مباراة فقط من غولدن ستايت ووريز حامل اللقب ومتصدر المنطقة الغربية، في طريقه الى فوز سهل جدا على أصحاب الأرض بعد تقدمه في المراحل الأولى من المباراة بفارق 23 نقطة، لكن جيمس ورفاقه عادوا الى أجواء المواجهة وقلصوا الفارق حتى نقطتين إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لناغتس الذي وضع حدا لهزائمه المتتالية على أرض ليكرز عند أربع مباريات.

وكان ويل بارتون وغاري هاريس الأفضل في دنفر بعد أن سجل الأول 23 نقطة والثاني 19، فيما ساهم جمال موراي بـ19 والصربي نيكولا يوكيتش بـ12 مع 17 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

أما في صفوف ليكرز الذي غاب عنه المصابون براندون اينغرام وكايل كوزما ولونزو بول، فكان جافال ماكغي (16 نقطة) الأفضل من بعد جيمس الذي أضاف 7 نقاط مع 7 تمريرات حاسمة.

وأصبح سان أنتونيو سبيرز سابعا في المنطقة الغربية بنفس عدد انتصارات وهزائم كليبرز الثامن (37 مقابل 29)، وذلك بفوزه الرابع تواليا وجاء على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 111-104 بفضل لاماركوس ألدريدج (32 نقطة مع 9 متابعات) وديريك وايت (18 مع 9 تمريرات حاسمة).

وفي المباريات الأخرى، قاد زاك لافين شيكاغو بولز للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-107 بتسجيله 39 نقطة، بينها سلة الحسم في آخر 1,6 ثانية من اللقاء، على غرار غوردن هايوورد الذي أهدى بوسطن سلتيكس فوزا قاتلا على ساكرامنتو كينغز 111-109 بسلة في آخر ثانيتين.

وفاز ميامي هيت على تشارلوت هورنتس 91-84، وديترويت بيستونز على مينيسوتا تمبروولفز 131-114، وواشنطن ويزاردز على دالاس مافريكس 132-123، وبروكلين نتس على كليفلاند كافالييرز 113-107، ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 114-104، وفينيكس صنز على نيويورك نيكس 107-96 بعد 41 نقطة من ديفن بوكر.