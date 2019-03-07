سوبر كورة.. اتحاد الكرة يصرف مكافأة الفوز على تونس لـ11 لاعباً فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة صرف مكافأة الفوز على تونس بنتيجة 3 / 2 فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى المعسكر المقبل، الذى ينطلق يوم 17 مارس الجارى فى برج العرب استعداداً لمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات. ويحصل على المكافأة 11 لاعباً فقط فى المعسكر المقبل، وليس الـ25 لاعباً الذين اختارهم أجيرى للمعسكر، ولمعرفة السبب اضغط هنا..

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