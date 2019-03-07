شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للاسارتى غداً للحديث عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، ومعه قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف من ظهر غدٍ الجمعة، والذى سيقام بملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا بحضور وسائل الإعلام للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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