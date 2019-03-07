شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إخطار مسئولى الزمالك لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المُعار لأبولون سميرنى اليونانى، بعودته إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد نهاية فترة الإعارة إلى أبولون، لتدور التساؤلات حول إمكانية عودة "الأباتشى" لتدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة لتواجده فى القاهرة.

مصدر مقرب من شيكابالا أكد أنه لن يستطيع العودة لتدريبات الزمالك فى الوقت الحالى بسبب عدم فسخ عقده مع أبولون اليونانى، وكان من المنتظر أن تتم تلك الإجراءات فى شهر يناير الماضى ولم يتسن إتمامها لتعثر انتقاله للمصرى البورسعيدى، لذا لن يستطيع اللاعب الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية بسبب امتداد عقده أبولون، حيث سينتهى بنهاية الموسم الجارى، موضحاً أن اللاعب سيخوض تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية حتى يكون جاهزاً للموسم الجديد.

وأضاف المصدر ذاته أن شيكابالا يفضل أيضاً مساندة الزمالك من المدرجات خلال الفترة الحالية، سواء بحضور المباريات بداية من المواجهة المقبلة أمام جورماهيا الكينى أو التواجد فى التدريبات لتشجيع زملائه، حيث سيلتقى الفريق الأبيض الأحد المقبل على استاد برج العرب مع نظيره الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.