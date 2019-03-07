شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة خالد لطيف بمسجد عمر مكرم الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام عزاء والدة الإعلامى خالد لطيف، عضو اتحاد كرة القدم، وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بمسجد عمر مكرم مساء الاثنين المقبل. وتوفيت والدة خالد لطيف، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة.

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