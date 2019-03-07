شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موعد ظهر فريق الأهلى بتصميم القميص الجديد، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية لملابس القلعة الحمراء على إجراء بعض التعديلات فى التصميم. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موعد ظهور القميص الجديد للنادى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.