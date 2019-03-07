شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة مازيمبى.. ماذا يفعل الإسماعيلى مع الأندية الكونغولية فى مارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الإسماعيلى لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ولعب الإسماعيلى ضد الأندية الكونغولية مباراتين فقط خلال شهر مارس، ففى عام 2014 التقى الدراويش فريق أم كيه بالدور التمهيدى المكرر لكأس الاتحاد الأفريقى ”الكونفدرالية“. يوم 2 مارس 2014.. تعادل الفريقيان سلبيًا فى لقاء الذهاب بالكونغو. يوم 9 مارس 2014.. تكررت نفس النتيجة فى لقاء الإياب بالإسماعيلية قبل أن يصعد الإسماعيلى بالضربات الترجيحية. يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة مازيمبى.. ماذا يفعل الإسماعيلى مع الأندية الكونغولية فى مارس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.