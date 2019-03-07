شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: 3 عوامل تصعب مهمة الأهلى فى مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن فريقه سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولى بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتى فى ظل سعى المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتى الصعود لدور الثمانية، مضيفاً أن الجهاز الفنى بالأهلى حرص على دارسة فريق فيتا كلوب فى الفترة الماضية، وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولى، الذى يؤدى بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفنى والجماعى.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء، مشدداً على ثقته فى قدرة لاعبى الأهلى على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار فى صدارة ترتيب المجموعة.

وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبى الأهلى وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.