شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعتذر عن قبول دعوة سفير مصر فى الكونغو على الغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حمدى شعبان سفير مصر فى الكونغو دعوة لبعثة الأهلى فى الكونغو لمأدبة غداء اليوم الخميس، حيث يتواجد المارد الأحمر لمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو. واعتذر طارق قنديل للسفير المصرى عن حضور الفريق واللاعبين لدعوة الغداء اليوم، فى ظل تحضيرات الفريق لمباراة فيتا كلوب المحدد لها بعد غد السبت.

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