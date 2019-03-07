شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد يتعادل مع الإنتاج 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريق الإنتاج الحربى مع الاتحاد، فى المبارة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مواجهة اليوم، كانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى الدور الأول من البطولة، وبالتحديد يوم 17 سبتمبر من عام 2018، بالجولة السابعة من المسابقة المحلية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف الاتحاد خالد قمر، بينما أحرز هدف الإنتاج محمد رجب.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.