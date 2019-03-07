cool kora AHLY HALA مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع “رابط الشوط...

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت كورة اون لاين – kora online

يلعب فريق الأهلي مستضيفا منافسه بتروجيت في لقاء الجولة ال26 بالدورى المصرى، كورة ستار بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت – kora star ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة،كما يسعى لحسم الانتصار ومواصلة المشوار نحو القمة المفقودة، ويطمح الشياطين الحمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لزيادة سلسلة انتصاراته في المنافسة.

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ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 48 نقطة من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 3، وله 4 لقاءات مؤجلة أمام الزمالك والإسماعيلى والمصرى وبيراميدز.

كورة ستار بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت – kora star

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على فريق الجونة بنتيجة 2-1 في لقائهم الماضى.