“عاجل”الزمالك ينتظر تأجيل مواجهة المقاولون وذلك بسبب مباراتى الكونفدرالية

ينتظر الزمالك القرار النهائى للجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة ،بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب، المحدد لها يوم 13 من شهر مارس الجارى، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز، واقترح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على مسئولى الزمالك تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

وسوف يواجهه الزمالك يوم 10 مارس الجارى ، جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ثم يواجه المقاولون العرب يوم 13 من نفس الشهر، قبل مواجهة نصر حسين داى فى الجزائر يوم 17 من الشهر ذاته.

ويأتى اقتراح عامر حسين بتأجيل لقاء الزملك والمقاولون 24 ساعة ليقام يوم 14 من الشهر الجارى، ثم سفر البعثة الزمالكاوية للجزائر مباشرةً، ولكن طلب الزمالك تأجيل مواجهة الذئاب خارج مواعيد مباراتى حسم مصير الفريق الأبيض بالكونفدرالية، وهو ما ستصدره اللجنة قراراً نهائياً بشأنه خلال الساعات القادمة .

حيث يوجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ، ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط، وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط، ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.