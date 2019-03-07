رئيس سموحة يوضح حقيقة رحيل حارسه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس مرمى فريقه محمد أبو جبل لن يرحل لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى فرج عامر في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت"، حقيقة انتهاء عقد أبو جبل خلال الموسم الحالي، مشددًا أن عقد صاحب الـ30 عامًا ممتد للموسم المقبل.

وأضاف رئيس سموحة، أن انتقال أبو جبل للزمالك مرفوض لعدة أسباب وهو أنه سيجد منافسة صعبة إذا انتقل للفريق الأبيض نظرًا لوجود حارسان مميزان.

وتابع :"الزمالك يمتلك محمود جنش وعماد السيد وهما حارسان كبيران وبالطبع انتقال أبو جبل هناك سيجعله في موقف صعب عند المشاركة".

وواصل :"رفضت التعاقد مع حارس مرمى دولي نظرًا لوجود أبو جبل ومنحه الفرصة للمشاركة بصورة مستمرة من أجل الانضمام للمنتخب".

وأكمل :"خلال تفاوضي مع الحارس اشترط المشاركة باستمرار إلا أنني رفضت بسبب أبو جبل بجانب مشاركة أي لاعب تعود لقرار المدرب ومدرب حراس المرمى".

وعن موافقته في السماح لياسر إبراهيم بالانتقال لصفوف الأهلي عكس موقفه مع أبو جبل، قال رئيس سموحة :"الوضع مختلف لأن ياسر إبراهيم طالبني بالموافقة على رحيله لأنه سيشارك بصورة مستمرة لقلة المدافعين في الأهلي".

وأنهى :"ياسر إبراهيم قدّم الكثير لسموحة، كما أن الفريق استفاد من بيعه سواء بالقيمة المالية أو بالحصول على خدمات عمرو بركات من صفوف الأهلي".