بعد ارتباطه بقيادة الريال.. ميرور: كلوب لا يرغب في الرحيل عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لا يرغب في ترك الريدز والاتجاه لقيادة ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن كلوب ليس لديه رغبة لترك ليفربول من أجل قيادة ريال مدريد ليكون خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري والمتوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني النادي الملكي من موسم هو الأسوأ له منذ سنوات في ظل الخروج من لقب دوري أبطال أوروبا بعد تتويجه باللقب في آخر ثلاث مرات بجانب الخروج من كأس ملك أسبانيا والابتعاد عن المتصدر برشلونة بـ12 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب يعتزم لقيادة ليفربول إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد أن غاب اللقب عن خزائن النادي ما يقرب من 29 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يريد استمرار مشروعه مع ليفربول خاصة أن يمتلك عقدًا مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2022.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بـ70 نقطة بعد مرور 29 جولة من منافسات الدوري الإنجليزي حيث يبتعد الريدز عن مانشستر سيتي - حامل اللقب في النسخة الماضية- بنقطة واحدة.